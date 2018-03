Borse in calo. Numtel -0,66%

Francesco Caccavella,

Dopo la buona giornata di ieri le borse non trovano la fiducia necessaria a continuare sulla via del rialzo. Le perdite in Europa sono contenute a parte Londra e Francoforte dove si soffre di più.

Il Numtel, il mercato dei titoli tecnologici alla Borsa di Milano, ha perso oggi lo 0,66%. Particolarmente pesante la scure che si è abbattuta su Vitaminic: -5,74%. Più soft le perdite delle blue chip: Tiscali chiude a -0,19% mentre e.Biscom porta a casa una virtuale parità (-0,03%). CHL sale dello 0,04%.

Le borse tradizionali italiane soffrono ma limitano i danni. Il Mib30 chiude a -0,85% mentre il Mibtel lascia sul terreno lo 0,71%. È andata peggio ad altre borse europee: Londra ha perso l’1,89% mentre Francoforte è in calo dell’1,57%.

Più agitate le acque delle borse americane. McDonald’s, la catena mondiale di fast food, ha lanciato oggi un allarme sui propri profitti. Il Dow Jones reagisce vendendo: ora è sotto dello 0,40% mentre il Nasdaq perde lo 0,07%