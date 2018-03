Borse ancora su. Numtel +0,5%

Francesco Caccavella,

Le borse europee e italiane mettono a segno un altro buon risultato. Il Numtel, il mercato dei titoli tecnologici alla borsa di Milano, fa registrare il peggior risultato salendo solo dello 0,5% e portandosi a quota 1274 punti. A zavorrare l’indice è stata una prestazione poco più che sufficiente di Tiscali (chiusura a +0,1%) e i ribassi di alcuni titoli minori tra cui E.Planet, scambiata ad alti volumi. E.Biscom sale del 2,2%.

A Milano buona condotta del Mibtel e del Mib30 entrambi in salita dell’1,2% mentre tra le borse europee la migliore è Parigi che in questo momento è in attivo del 2%.

Anche Wall Street si allinea alla giornata in rialzo e i due mercati di riferimento sono in risalita: dello 0,6% il Dow Jones e dell’1% il Nasdaq.