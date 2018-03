Opera distribuisce add-on per scimmiottare IE

Giacomo Dotta,

Arriva da Opera un insieme di add-on tali che permettono di “rivestire” il browser rendendolo alla vista del tutto simile al concorrente Internet Explorer. Basta scaricare dalla pagina messa a disposizione dalla casa norvegese il componente che si vuole aggiornare.

Le intenzioni del gruppo sono ben chiarite dall’annuncio stampa rilasciato: «Per aiutare gli utenti di Microsoft Internet Explorer in cerca di un browser migliore, Opera Software oggi rilascia una serie di “one-click setup” che cambiano all’istante toolbar, i menu, i keyboard shortcut e gli usi del mouse propri di Opera, rendendoli così tali da emulare Internet Explorer. Così facendo gli utenti provenienti da IE hanno un approccio più semplice con un browser più avanzato.»

Se la sfida con Explorer è quella più utile e redditizia (non chè dettata dalle circostanze: da più parti giunge agli utenti IE l’invito a cambiare browser per evitare i rischi connessi alla labile sicurezza del browser Microsoft), rimane tuttavia aperta anche quella con i concorrenti Safari e Firefox: non a caso è disponibile una serie di pacchetti utili a fornire una trasmigrazione semplificata ad Opera anche per gli utenti dei browser Apple e Mozilla.

Jon S. von Tetzchner, CEO del gruppo: «Opera non è solo il più veloce browser al mondo, ma è anche il più personalizzabile del mondo». Tale sicurezza, sia pur se modulata su toni spiccatamente promozionali, non si dimostra comunque immotivata: Opera, tramite il sito specifico della propria community, mette a disposizione dell’utenza un servizio completo per la personalizzazione della propria esperienza di browsing, offrendo al download bottoni, language pack, skin e quant’altro utile a modellare l’estetica del navigatore.