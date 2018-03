Falla in Skype, consigliato l’upgrade

Giacomo Dotta,

Skype è pronto per l’utenza business? Secondo alcuni analisti (Gartner tra gli altri) il momento andrebbe ancora rinviato perchè la sicurezza del client non sarebbe ancora in grado di garantire una sufficiente tutela ai sistemi aziendali. A conferma di quanto suggerito, la Security-Assessment ha pubblicato un bollettino datato 22 Maggio per avvisare l’utenza di una vulnerabilità emersa proprio in Skype.

La falla sarebbe attaccabile forzando la visita di una apposita pagina web contenente un URI specifico ed in grado di favorire il reperimento di file dal computer vittima verso un altro utente Skype. Nessun caso di exploit è stato al momento segnalato ed il problema è facilmente arginabile installando l’ultima versione disponibile del client, al quale la casa madre non ha però al momento forzato alcun upgrade. Il pericolo, di conseguenza, sarebbe limitato agli utenti rimasti alle vecchie versioni (per questo motivo Gartner indica l’ambito aziendale come insicuro: impossibile monitorare tutte le versioni installate sui vari client, impossibile dunque garantire la sicurezza della rete interna).