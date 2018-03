Canon EOS-1D Mark III, la reflex digitale più veloce al mondo!

Giampaolo Petrosemolo,

Con l’uscita della nuova EOS-1D MARK III Canon impone nuovi standard qualitativi nella fotografia professionale reflex. L’adozione di due processori DIGIC III che lavorano in parallelo consente raffiche di 110 fotogrammi consecutivi alla velocità di 10fps (foto in formato JPEG). Se si registra in formato RAW il numero massimo di scatti consecutivi si riduce a 30. La risoluzione è ora di 10,1 Mpixel grazie al sensore CMOS Canon APS-H che garantisce bassa rumorosità e ampia gamma dinamica.

Il sistema di messa a fuoco automatica utilizza 19 punti a croce più 26 ulteriori punti di assistenza AF permettendo così una messa a fuoco affidabile e precisa anche di soggetti decentrati di piccole dimensioni.

La gamma di sensibilità disponibile è molto ampia, va da 100 a 3200 ISO ed è presente una modalità per estenderla da 50 a 6400 ISO.

La 1D MarkIII monta un display LCD da 3″ che permette una visualizzazione delle immagini molto buona (anche grazie alla possibilità di zoom 10x). È utilizzabile anche in modalità LiveView, in questo modo è possibile utilizzare direttamente il monitor LCD per inquadrare il soggetto.

Questa nuova Canon è anche capace di resistere alle condizioni più avverse grazie al corpo in lega di magnesio con guarnizioni resistenti all’umidità e alla polvere. La compatibilità è assicurata per gli obiettivi della serie EF (tranne gli obiettivi EF-S) e i flash Speedlite serie EX.

Per portarsi a casa questo gioiellino (solo corpo) servono circa 4000 euro.