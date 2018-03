Piccolo aggiornamento disponibile per Vista

Giacomo Dotta,

Microsoft ha distribuito un nuovo piccolo aggiornamento per Windows Vista. Non si tratta di un problema di sicurezza, ma di un bug che affligge l’interfaccia grafica e la cui manifestazione risulterebbe essere estremamente rara.

Il problema è insito nei sistemi Windows Vista che rimangono accesi per un lungo periodo di tempo (non è comunque quantificato il limite di tale tempistica). Il problema si manifesta con quattro modalità tipiche:

parte dello schermo diventa nera;

parte dello schermo diventa trasparente;

la toolbar scompare;

la toolbar compare nella parte alta dello schermo invece che nella parte bassa.

Il tutto è stato descritto all’interno del bollettino KB932406 dal quale è possibile accedere all’installer di aggiornamento: trattasi del file Windows6.0-KB932406-x86.msu (datato 24 agosto 2007 e distribuito già con revisione 3.3) richiedente 993 Kb di download (in doppia versione per Windows Vista a 32 o 64 bit). L’aggiornamento non è al momento disponibile tramite Windows Update e l’unica procedura attuabile è quella manuale.