BioShock supera tutti

Gabriele Niola,

È BioShock il videogioco dell’anno, o almeno è Bioshock il gioco che ha vinto il Game Critic Award, il premio dato dai giornalisti del settore videoludico al gioco più innovativo, interessante e coinvolgente dell’anno.

E il 2008 è stato un anno non da poco per i videogiochi, tanto che altri nomi illustri si scorgono nella top10 dei più votati dai 36 critici che costituiscono anche il gruppo che si occupa della valutazione dei titoli presenti all’E3. Ad ognuno di essi è stato chiesto di stilare una lista dei 10 migliori giochi dell’anno ed assegnare a loro un punteggio tra 5 e 30 per un totale massimo di 100 punti.

Per la giuria ha parlato ufficialmente Dan Hsu di Egm il quale ha così spiegato i motivi della vittoria di BioShock: «BioShock ha realmente scioccato, stupito ed esteso i confini dei videogiochi. E ora che sappiamo che è stato il miglior titolo del 2007, scommettiamo che la sua influenza si farà sentire per tutto il 2008»

Secondo classificato è arrivato The Orange Box della EA e Valve, mentre l’attesissimo Call Of Duty 4, di Activision, è arrivato terzo. Ancora più indietro, nella quinta posizione, si trova il primo e unico titolo Nintendo della top10, Super Mario Galaxy, mentre sesto e settimo sono rispettivamente i due titoli Microsoft della classifica cioè, Halo 3 e Mass Effect. Dunque nonostante abbia vinto il premio come miglior console, i giochi di Nintendo Wii non sono entrati nelle grazie dei critici e a poco è servito essere stato il fenomeno della stagione. Ha fatto decisamente breccia, invece, il rivoluzionario approccio di Rock Band che molti soldi sta fruttando anche alle etichette musicali.

La classifica completa: