Tetris approda alla piattaforma .NET Micro

Marco Mattioli,

Parlare di Tetris significa evocare un gioco che a partire dalla metà degli anni ottanta ha conosciuto un enorme successo internazionale, affermandosi come uno dei più acclamati di tutti i tempi.

Mi pare sia arduo trovare le ragioni di tanta notorietà, in parte forse legate alla semplicità e linearità trasmesse nel codice dal suo geniale autore. Sicuramente un grande contributo alla sua diffusione è giunto anche dalle versioni disponibili per ogni genere di piattaforma mobile, PDA e smartphone inclusi.

Non deve quindi apparire avulso dall’attuale vorticosa tecnologia ludica, l’annuncio del rilascio da parte di un ingegnere capo della Microsoft di una versione classica di Tetris per la piattaforma .NET Micro, una variazione del popolare framework di sviluppo ideata per i dispositivi mobili.

Per la realizzazione è stato utilizzato un kit di sviluppo basato sui microprocessori ARM ed il codice sorgente può essere scaricato liberamente ed eseguito con un emulatore. Un ulteriore tributo ad un software che non conosce età.