Il nuovo stile colorato delle camcorder JVC

Giuseppe Di Salvo,

JVC rinnova la sua gamma di videocamere con hard disk introducendo diverse novità.

Salta subito all’occhio il nuovo design colorato. I nuovi modelli, infatti, sono disponibili in quattro colori: blu zaffiro, rosso rubino, argento diamante e nero onice.

Anche le dimensioni ed il peso (360g batterie incluse) sono stati ulteriormente ridotti fino a conquistare il primato mondiale per questa tipologia di videocamere.

Si parte dal modello GZ-MG330 con hard disk da 30 GB, 800K pixel e zoom ottico da 35x, per passare al GZ-MG335 che offre anche il sistema integrato Auto Illumi Light e la Dock Everio per una facile connessione al PC. Il modello GZ-MG365 aggiunge altri 30 GB di hard disk rispetto ai modelli precedenti.

La carrellata si chiude con i modelli superiori, GZ-MG435 e GZ-MG465, con sensore CCD da 1,07M pixel, hard disk rispettivamente da 30 e 60 GB e zoom ottico 32x.

Ma quali sono le funzionalità integrate in queste videocamere? La novità principale è la Laser Touch Operation. Si tratta di una barra di scorrimento sensibile al tocco che si trova accanto al display LCD da 2,7″. In questo modo possiamo interagire con i menu della videocamera senza toccare e macchiare lo schermo come avviene nei tradizionali touch screen.

L’obiettivo è un luminoso Konica Minolta F1.8 in grado di coniugare una elevata qualità delle immagini con delle dimensioni davvero ridotte. La tecnologia Gigabrid di JVC si preoccupa di ridurre ulteriormente il rumore digitale rispetto ai modelli anteriori alla sua introduzione.

In sintesi, possiamo dire che JVC ha lanciato una serie di videocamere in grado di soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. Il design e le tecnologie sono di livello elevato ma è sul laser touch che desidero soffermarmi.

In generale non sono contrario ai touch screen, specialmente a quelli che uso nelle biglietterie automatiche delle stazioni ferroviarie ma, nel caso di dispositivi video, ho sempre avuto qualche perplessità dato che non amo vedere il mio schermo LCD tutto macchiato. JVC ha aggirato il problema mettendo questa questa barra affiancata allo schermo ma io continuo a chiedermi: non era sufficiente un piccolo joystick?

E voi cosa preferite? Pulsanti, joystick o touch screen?