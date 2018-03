Apple store offline, in arrivo i nuovi MacBook Pro?

Matteo Campofiorito,

Come accade ormai quasi ogni martedì, l’Apple Store è nuovamente offline.

Per ora l’ipotesi più accreditata è il lancio di nuovi MacBook Pro. Sarà davvero così?

Per ora lo store non da segni di vita ma ci vorranno ancora pochi minuti per scoprire quale sarà l’ennesimo coniglio dal cilindro tirato fuori da Steve Jobs…non resta che attendere!