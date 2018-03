Transcend: nuovo kit DDR2 da 4GB aXeRam

Francesco Fusai,

Transcend Information ha recentemente ampliato la propria gamma di memorie di alto livello aXeRam, introducendo sul mercato un nuovo kit di memoria DDR2 dalla capacità complessiva pari a 4 Gigabyte, destinato in particolar modo ai gamer e agli appassionati di overclock.

Il kit aXeRam Extreme Performance DDR2-1066+ da 4GB è composto da due moduli di memoria dual-channel funzionanti alla frequenza di 1066Mhz, in grado di operare stabilmente con timing impostati su valori 5-5-5-15 con un voltaggio di alimentazione pari a 2.0V.

I singoli moduli, costruiti rispettando le indicazioni del JEDEC per garantire la massima compatibilità possibile, sono ricoperti da un dissipatore di alluminio poco ingombrante che permette di ridurre il calore prodotto senza occupare spazio all’interno del case.

Come la maggior parte delle memorie di alto livello attualmente in commercio, anche i nuovi moduli prodotti da Transcend sono dotati della funzionalità EPP (Enhanced Performance Profiles), che permette la configurazione automatica delle impostazioni ottimali della memoria su schede madri in grado di supportare questa tecnologia.

Transcend conferma quindi la tendenza dei grandi costruttori di memorie a fornire soluzioni estremamente performanti con capacità sempre maggiori, così da garantire agli utenti prodotti in grado di gestire al meglio le più recenti applicazioni multimediali e in particolar modo l’ultima generazione di video giochi DirectX 10.

Risulta inoltre chiaro come il mercato delle memorie DDR2 sia ancora molto fiorente, nonostante i grandi sforzi di Intel per permettere una rapida diffusione del più recente standard DDR3.

Il kit aXeRam Extreme Performance DDR2-1066+ da 4GB è reperibile sul mercato al prezzo, piuttosto interessante, di circa 160 euro.