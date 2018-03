Canon PowerShot A470, una fotocamera semplice a costi contenuti

Demetrio Orecchio,

Questo mese Canon ha rilasciato la nuova A470 che arricchisce la già folta serie PowerShot. Questa macchina, esteticamente non bellissima, è adatta a chi cerca semplicità d’uso, foto nitide con il minimo sforzo e costi contenuti.

Nonostante sia dichiaratamente un oggetto per la famiglia (come si apprende dallo stesso sito Canon) non manca di dotazioni come le tecnologie Motion, Face Detection e la funzione che permette la correzione degli occhi rossi in modalità scatto e riproduzione.

Alimentata da due batterie di tipo AA, si presenta in quattro diversi colori (grigia, rossa, verde e blu) e caratteristiche striminzite da tipica compatta. Si notano:

Sensore da 7,1 megapixel;

Zoom ottico 3,4x;

Sensibilità da 80 a 1600 ISO;

Lo schermo LCD da 2,5 pollici è ottimo per rivedere immediatamente le foto appena scattate. Attualmente è in vendita sul mercato ad un prezzo di circa 130?.