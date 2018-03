DDR3 da 2133MHz per Team

Sacha Ferrarelli,

L’overclock è da sempre più una passione che una necessità, tuttavia è interessante vedere come il mercato sia attento ad un settore che per volumi di vendita è relativamente marginale rispetto al settore mainstream. Le memorie non fanno eccezione e negli ultimi giorni continuano a susseguirsi notizie su nuovi moduli sempre più performanti.

Team, ha presentato al CeBIT di Hannover, le sue nuove memorie DDR3 da ben 2133MHz. Si tratta attualmente dei moduli più veloci disponibili sul mercato e stabiliscono il nuovo standard PC3 17000.

Attualmente lo standard JEDEC certifica memorie DDR3 fino a 1333MHz e con l’introduzione del chipset Intel X48 Express, supporterà fino alle 1600MHz, valori ben inferiori a quelli fatti segnare dai nuovi moduli Team che ci mostrano come delle memorie da 2133MHz possano avere un senso unicamente in condizioni di overclock estremo.

Per raggiungere il nuovo record di frequenza, è necessario, oltre alle memorie Xtreeme, un chipset in grado di supportare stabilmente valori così fuori specifica e timings particolarmente elevati. Le Xtreeme DDR3 2133MHz sono infatti certificate per funzionare con timings particolarmente rilassati di 10-10-10-30 ad un voltaggio di 2.1-2.2V.

In definitiva un must have per tutti i patiti dell’overclock ed al contempo una spesa del tutto inutile per tutti gli altri possibili acquirenti.