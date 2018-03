Samsung F110 il tuo personal coach

Enrico Cigna,

L’importanza che il cellulare acquista con il passare del tempo è sempre maggiore, sembra che ormai non si possa più rimanere senza e di queste necessità si sono accorti anche i produttori, Samsung per esempio presenta sul mercato un cellulare per l’attività fisica.

Nato da una partnership tra Samsung e la nota casa di sportiva Adidas, il modello miCoach F110 assicura un mix di sport e tecnologia a cui non potrete certamente rinunciare, avrete sempre con voi il vostro allenatore personale.

Le funzioni a disposizione sono vermente tante, dal classico lettore MP3, con memoria da 1 Gb, utile ad allietare il vostro jogging mattutino, ad un programma per sviluppare piani di allenamento completi, un monitor per la frequenza cardiaca, il tutto riunito in un cellulare dalle dimensioni compatte.

Il nuovo modello Samsung F110, si propone così all’utente sportivo che ama la tecnologia, offrendogli un motivo in più per portarsi sempre dietro il cellulare, ma si tratta solo di una trovata commerciale o le funzioni sono veramente utili?

Di certo bisogna provarlo personalmente per dare un giudizio certo, ma la collaborazione con Adidas aumenta l’affidabilità del prodotto, inoltre la facilità d’uso è un punto di forza di questo modello, dotato di 220 programmi di traning mette a disposizione diverse soluzioni a seconda della persona che andrà ad utilizzarlo e a seconda dell’allenamento che si vuole fare.

Ma non dimentichiamoci che stiamo sempre parlando di un telefono cellulare, anche la dotazione tecnologia non ha nulla da invidiare a modelli orientati alla tecnologia, con una fotocamera da 2 megapixel è in grado di scattare delle buone fotografie che possono essere memorizzate su schede microSD da alloggiare nell’apposito slot.

La connettività è assicurata da un modulo Quad-band, dotato di interfaccia Bluetooth 2.0, privo invece di modulo Wi-Fi ma daltronde stiamo parlando di un modello orientato più agli sportivi che a coloro che in un telefono ricercano tecnologia e connettività.

Il telefono verrà venduto in Italia verso giugno, la confezione conterrà oltre al miCoach phone anche una fascia da applicare al braccio, un sensore contapassi e quello della frequenza cardiaca, il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 euro.

Purtroppo il programma miCoach non è utilizzabile su altri cellulari, nemmeno su modelli Samsung, sembra che la casa produttrice non sia intenzionata ad ampliare l’applicativo a tutti i suoi modelli.