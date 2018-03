NCP rilascia un client VPN per Symbian

Marco Mattioli,

L’accesso sicuro ed affidabile alle reti pubbliche e private ha assunto negli ultimi anni una rilevanza strategica, rendendo ulteriormente flessibile l’uso quotidiano dei device mobili.

Per cercare di andare incontro ad esigenze di questo tipo, la software house tedesca NCP ha recentemente annunciato il rilascio di un client VPN per la piattaforma Symbian, provenendo dalla precedente esperienza maturata in ambiente Windows Mobile.

La nuova release si propone di offrire un accesso remoto a network aziendali via Internet mediante IP Security (IPsec), che rappresenta uno standard per creare connessioni protette attraverso l’autenticazione e la cifrature dei pacchetti dati. E ciò senza implicare alcuna modifica da apportare alle applicazioni.

Il software è compatibile con gli smartphone appartenenti alla serie 60 3a edizione operanti con la versione 9.0 o superiore del sistema operativo della casa finlandese. La comunicazione è possibile con gateway VPN realizzati da diversi sviluppatori ed è stato integrato un firewall ad ulteriore protezione da accessi non autorizzati.

Anche se la stragrande maggioranza dei terminali venduti basati su Symbian è targata Nokia, sarebbe utile la realizzazione di una versione dedicata all’interfaccia UIQ, proposta per lo più da Sony Ericsson.