Samsung VP-HMX10C: videocamera tapeless elegante e maneggevole

Giuseppe Di Salvo,

Samsung torna sul mercato delle videocamere con la VP-HMX10C, un nuovo modello tapeless estremamente compatto e dalle linee molto eleganti.

La VP-HMX10C, come praticamente tutte le tapeless, è leggera (310g), ha una impugnatura comoda girevole, è silenziosa, resistente agli urti e velocissima nell’avviarsi per catturare al volo le scene più impreviste.

Sulla memoria flash da 8 GB integrata possiamo registrare fino a 90 minuti di video alla massima risoluzione, che per questa videocamera è di 1280x720p, ma ovviamente possiamo aggiungere altra memoria grazie all’apposito slot per schede SD/SDHC.

Nonostante le dimensioni ridotte troviamo un buon zoom 10x ed un ampio display da 2,7″ a sfioramento. Le immagini sono catturare da un sensore CMOS da 1/4,5″, in grado di gestire anche scatti fotografici da 3 Megapixel. La codifica in H.264 è in grado di comprimere adeguatamente i filmati mantenendo un elevato grado di definizione delle immagini.

Su questa videocamera è anche possibile effettuare alcune operazioni di montaggio basilari come taglia ed incolla. I video possono quindi essere visualizzati su un TV grazie alla porta HDMI, oppure riversati su PC grazie alla pratica base multifunzione in dotazione.

La piccola Samsung, dunque, si propone ad un pubblico che ama avere sempre con sé una videocamera pronta all’uso e dalle ottime prestazioni. Il prezzo sfiora i 600 euro.