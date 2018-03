Big Fish Games: videogiochi per Mac a prezzi accessibili

Luca Infante,

In questo periodo in cui l’Euro è particolarmente forte, siti come Big Fish Games sono ottimi strumenti per acquistare giochi per Mac. Alcuni produttori tramite la piattaforma realizzata da Big Fish Games vendono giochi per Mac o Win. I titoli non appartengono ai “big dell’industria videoludica” ma sono titoli di sviluppatori minori che, in alcuni casi, si rivelano di grande appeal.

In passato vi scrissi di Plant Tycoon e Fish Tycoon. Entrambi i titoli li ho acquistati presso di loro. Oltre al cambio favorevole ho ricevuto un ulteriore sconto. Inoltre il sito offre una particolare membership denominata Game Club.

All’interno di Game Club vi sono tre modalità d’acquisto. Ognuna di esse obbliga un acquisto minimo da effettuare entro un tempo determinato. Oltre ad acquisire i due titoli ad un prezzo minore, potrete ottenere ulteriori giochi allo stesso prezzo.

Se ad esempio sottoscrivete l’offerta minima (2 giochi) potrete acquistare qualsiasi titolo al prezzo di 9,99 Dollari. In alcuni casi i risparmi possono arrivare al 50% circa. Se volete giochi veloci e gradevoli Big Fish Games potrebbe essere una buona scelta. Prezzi bassi e servizio rapido. Anche l’assistenza è efficiente. Conoscete altre realtà simili o migliori?