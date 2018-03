Nasce ImpresaTV, la WebTV dedicata alle aziende

È nata ImpresaTv, la WebTV interamente gratuita dedicata alle aziende, con l’obiettivo di assistere manager e imprenditori, o?rendo loro la possibilità di visionare un palinsesto con notizie relative a fiere, bandi, normative, concorsi, formazione e una serie di video-rubriche e speciali.

Ecco come Roberto Marazzi, direttore marketing, ha commentato la nascita della WebTV:

ImpresaTv sarà, come ogni progetto editoriale, un prodotto destinato a svilupparsi nei prossimi mesi, sia per quanto concerne i contenuti sia per gli aspetti comunicativi e legati alle possibili partnership