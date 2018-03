Modificare le immagini con Adobe Photoshop Express

Nicola Greco,

Avete voglia di utilizzare Photoshop, ma non vi trovate sul vostro computer? Adobe ha pensato anche a questo, infatti, ha lanciato Adobe Photoshop Express, un image editor web-based, molto simile a Photoshop.

Photoshop Express si presenta quindi come un’applicazione web gratuita e multipiattaforma, dall’aspetto professionale e sviluppato in Flash. Ovviamente non può essere paragonata alla versione desktop Photoshop CS3, ma sono comunque molte le funzionalità del servizio.

Tra i vari tool offerti da Photoshop Express, oltre al ritaglio, al ridimensionamento, possono essere applicati vari effetti, come il cambio della tinta o dei colori e la distorsione.

Nonostante non supporti i livelli (come ben descritto da Ars Technica), l’applicazione di Adobe consente delle funzionalità di editing avanzate e varie opzioni che permettono a Photoshop Express di superare i concorrenti come Picnik. Picnik riuscirà a concorrere con il colosso di Adobe?