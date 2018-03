mShopper, comparare prezzi in mobilità

Alfredo Morresi,

Molti servizi Internet nascono con lo specifico compito di aggregare informazioni presenti in rete e presentarle in forma riassuntiva e schematica. Rientrano in questa tipologia, ad esempio, i siti di ricerca e comparazione del prezzo dei prodotti. Se voglio sapere il prezzo medio a cui viene venduto un oggetto in rete, vado su TrovaPrezzi oppure Kelkoo, solo per citarne alcuni.

Particolarmente utili durante una sessione di acquisto online, sarebbe interessante avere la stessa funzione anche quando, trovandoci fuori casa, ci apprestiamo a comprare un prodotto in un negozio e vorremmo sapere la sua quotazione media di mercato, giusto per sapere se effettivamente l’offerta è tale oppure è solo uno specchietto per le allodole.

mShopper nasce proprio con questo scopo, offrire un comodo portale, accessibile da piccoli schermi, dove poter ricercare dei prodotti e sapere quali sono i migliori prezzi a cui vengono venduti online.

La versione mobile del sito, oltre a questa funzione, propone anche un catalogo degli oggetti attualmente in sconto nei vari eStore monitorati e una ricerca per categoria, la possibilità di mandare per email un link all’oggetto cercato e la possibilità di acquistare direttamente il prodotto che si sta visionando.

Un servizio davvero utile, a mio avviso. Speriamo che presto nasca una versione, o un alternativa, tutta italiana. Se così fosse, voi lo usereste?