TAG Heuer e il suo primo cellulare di lusso

Andrea Proietti,

Ne avevamo parlato già qualche mese fa su questo blog, ma adesso è arrivata l’ufficialità: TAG Heuer, nota azienda svizzera impegnata nel settore dell’orologeria di lusso, immetterà a breve sul mercato il suo primo modello di cellulare, creato insieme alla francese Modelabs e chiamato Meridiist.

Inutile sottolineare che la peculiarità di questo telefonino risiede nella scelta dei materiali, pregiatissimi: scocca in acciaio, inserti in pelle di coccodrillo e proteggi display in cristallo zaffiro.

Non è altrettanto sensazionale la parte tecnica del Meridiist: fotocamera da 2 Megapixel, doppio display, il principale QVGA da 1,9″, e uno più piccolo, OLED, posto su un lato, supporto Bluetooth e riproduzione di file MP3, AAC e MPEG-4; garantite, inoltre, 7 ore di autonomia in conversazione.

Il prezzo è ovviamente molto elevato e, secondo la maggior parte delle fonti, si aggirerà tra i 3400 e i 3900 euro.