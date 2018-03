1600 Mbit/s per la nuova FireWire

Smywave ha annunciato il lancio del primo chip FireWire per il mercato desktop classe FireWire 1600. Il nome completo è IEEE 1394b S1600 Physical Layer e garantisce una velocità doppia rispetto al “vecchio” standard FireWire 800, raggiungendo i 1600Mbit/s in trasferimento dati.

Il dispositivo sarà pienamente compatibile con i precedenti standard 800 e 400 e soprattutto verrà venduto al medesimo prezzo delle soluzioni FireWire 800.

Yossi Cohen, presidente di Symwave, afferma:

“Symwave è orgogliosa di guidare la migrazione al prossimo livello di velocità di FireWire, sia per i consumatori che per le applicazioni industriali. Per noi è un grande passo in avanti, soprattutto nella tecnologia SERDES per l’alta velocità di trasferimento”.