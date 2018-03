LaCie Rugged disponibile con una capacità di 500GB

Daniele Angellotti,

Per chi ha fame di spazio di memorizzazione, LaCie ha annunciato la disponibilità dei nuovi hard disk LaCie Rugged la cui capacità di memorizzazione è stata incrementata fino a 500GB.

Si tratta di un prodotto piuttosto curato, disegnato tra l’altro da “Neil Poulton”, realizzato con struttura in alluminio e ricoperto da un guscio di gomma per la protezione dagli urti.

Dal punto di vista della connessione, questo dispositivo presenta una interfaccia USB 2.0, FireWire 400 e FireWire 800 attraverso le quali viene alimentato.

“Nolwenn Rozen”, Responsabile Prodotti Mobile, ha dichiarato:

LaCie Rugged Hard Disk è uno dei prodotti LaCie più popolari da diversi anni. Recentemente abbiamo aggiornato la capacità a 320GB, e, con le innovazioni, possiamo accrescere ulteriormente questa capacità. In tutti i prodotti LaCie continuiamo a migliorare l’estetica e la capacità di archiviazione.

Attraverso l’utility LaCie Setup Assistant, fornita in dotazione, è possibile eseguire diverse operazioni sul disco in maniera semplice ed essenziale. Consente una formattazione guidata secondo le esigenze dell’utente e secondo la piattaforma sul quale il prodotto verrà installato. Oltre a questo, a corredo, è possibile trovare LaCie “1-Click” Backup e SilverKeeper per Mac.

Il LaCie Rugged è disponibile online ad un prezzo di 299,90 euro IVA inclusa.