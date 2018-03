Nasce YKS: il canale UGC multipiattaforma

Raffaella Di Giorgi,

Dal 24 Aprile parte YKS il canale multipiattaforma che si baserà su contenuti generati dagli utenti, trasmesso su Sky al canale 863 e su Virgilio.it. Il palinsesto è interamente fatto da user generated content (UGC), con l’obiettivo di coprire il target della “net generation” che spazia dai 18 ai 35 anni (composto da vlogger, creativi, videomaker e frequentatori dei social network).

Si tratta di un ampliamento estremo del concetto che già ritroviamo nel canale Bonsai di Alice Home TV, che dedica solo una parte dei programmi agli UGC. Ma questo nuovo Canale, come abbiamo detto, vuole essere soprattutto multipiattaforma, un concetto che presto ritroveremo anche in Current TV, a Maggio in Italia su Sky.

In occasione del lancio di YKS, TbTv, la società di produzione UGC italiana, lancia un contest per realizzare lo spot per il canale, che ha per concept “La rete si sta prendendo nuovi spazi”.

Per partecipare al concorso bisogna inserire il proprio video entro il 22 Aprile sul sito Tbtv.it nella sezione campagne “Yks ? Realizza lo Spot”. I video scelti saranno inoltre aggiunti tra i preferiti nei canali creati ad hoc su YouTube (http://it.youtube.com/user/catturatidaYKS) e Dailymotion.