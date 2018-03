Pianificare un viaggio con i mezzi pubblici con Google Transit

Giorgio Rini,

Quante volte ci è capitato di recarci in una città sconosciuta per lavoro o per viaggio e di trovarci nella condizione di non sapere quale percorso seguire per visitare i posti che ci interessano o per seguire le tappe di un itinerario lungo il quale ci dobbiamo spostare.

Ben pochi sanno che da questo punto di vista ci viene in aiuto Google Mappe, che non si è limitato alle mappe ormai conosciutissime, ma con Google Transit, una delle nuove soluzioni in via di sperimentazione, offre servizi innovativi che consentono di calcolare gli itinerari e pianificare gli spostamenti sia con l’auto che con i mezzi pubblici.

Un bel vantaggio insomma per chi lo usa, Google Transit consente infatti di risparmiare tempo e fatica a chiedere informazioni varie o ad organizzarsi in altri modi che spesso non si rivelano efficienti. Per il momento il servizio è attivo solo per alcune città, ma presto riguarderà anche altri luoghi.

Gli itinerari organizzati con Google Mappe sono un ulteriore esempio di come il web 2.0 ci viene incontro negli aspetti quotidiani della nostra vita, facilitandola e rendendola più comoda.