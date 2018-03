Debutta Firefox 3 RC1

Tullio Matteo Fanti,

Firefox 3 ha raggiunto una fase in cui le sue funzioni si possono dire complete e il codice abbastanza solido da poter essere presentato al grande pubblico; viene quindi rilasciata per mano di Mozilla la Release Candidate 1 del popolare browser open source, molto probabilmente l’ultima tappa intermedia prima di giungere al rilascio della versione definitiva, attesa per il mese di giugno . Firefox RC1 è disponibile per Windows, Mac OS X e Linux, con il supporto di 45 linguaggi differenti, tra cui l’italiano.

L’ultima release offre rispetto alla precedente una interfaccia utente migliorata, in grado di integrarsi maggiormente con il look e l’operatività tipica di Windows Vista, Windows XP, Mac OS X e Linux, e introduce modifiche e correzioni per quanto riguarda le nuove funzioni di completamento automatico della barra degli indirizzi, di backup e il ripristino dei bookmark e lo zoom a piena pagina. Sono state corrette e migliorate alcune funzionalità della piattaforma allo scopo di migliorare la sicurezza, la compatibilità Web e la stabilità, nonché le performance del motore JavaScript , con un notevole margine di guadagno rispetto alle versioni precedenti.

Più in generale, Firefox 3 è stato realizzato per offrire un prodotto in grado di garantire una maggiore sicurezza, performance migliori e più stabilità rispetto alla versione attualmente in uso. La terza generazione del browser è stata realizzata attorno alla piattaforma di rendering Gecko 1.9, che nei suoi 33 mesi di sviluppo ha introdotto più di 14.000 aggiornamenti in grado di rendere il prodotto sempre più aderente ai suoi obiettivi.

Il vicepresidente della Mozilla Foundation Mike Schroepfer afferma che la terza incarnazione del suo browser risulta 9,3 volte più veloce di Internet Explorer 7 e 2,7 volte più veloce di Firefox 2 nel gestire codice JavaScript. Con i messaggi Gmail Firefox 3 sarebbe 6,8 volte più veloce di IE7 e 3,8 volte più veloce di Firefox 2, superando in termini di velocità anche Safari di Apple, attualmente più veloce della versione 2 del browser di Mozilla. Molti sono stati gli sforzi per rendere Firefox meno esigente in termini di memoria occupata, vero punto debole del browser. Secondo Schroepfer Firefox 3 utilizza ora 4,7 volte meno memoria rispetto ad Internet Explorer. Applicazioni web come Zoho Office presentano una velocità praticamente raddoppiata e anche il test SunSpider JavaScript Benchmark mostra notevoli miglioramenti rispetto alle release precedenti.