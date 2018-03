Diventare un Xcoder (era Become an Xcoder)

Luca Infante,

I ragazzi di Xcode Italia hanno appena rilasciato un interessante e utile PDF in Italiano. Forse ricorderete che tempo fa vi parlai di varie risorse per iniziare a programmare con la suite XCode di Apple, fra quelle risorse c’era un PDF denominato: Become an Xcoder; ecco, la community Italiana di XCode ha concluso la traduzione dell’ultima versione di quel famoso PDF.

Il PDF non illustra nel dettaglio XCode, Interface Builder o Objective-C ma è perfetto per entrare “nello spirito” di lavoro della suite di Apple. Illustra le basi di XCode e Objective-C con attenzione alle basi della programmazione in Objective-C.

Speriamo che questa community possa ulteriormente “crescere” e fornirci nuovo materiale in Italiano.