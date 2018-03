Denon DHT-FS3, l’Home Theatre diventa compatto

Stefania Acquaviva,

Spazi ridotti e voglia di un Home Theatre in grado di regalare forti emozioni? Talvolta riuscire a collocare tutti i diffusori di un sistema completo può, effettivamente, creare delle difficoltà oggettive se lo spazio a disposizione non ne permette una distribuzione ordinata e attenta ai risultati in audio.

Una soluzione a una situazione simile può essere suggerita dal piccolo e compatto sistema Home Theatre DHT-FS3 proposto dall’inglese Denon che, sfruttando la tecnologia esclusiva proprietaria X- Space Surround, generante algoritmi pilotabili dal sistema centrale in ogni direzione, raggiunge effetti sonori multicanale di un tradizionale sistema 5.1.

È sufficiente posizionare un’unità centrale sotto al display di visualizzazione e trovare lo spazio per un diffusore centrale compatto, dotato di 6 amplificatori interni a largabanda schermati, per complessivi 150Wawtt di potenza, chip DSP avanzati e di un subwoofer “slim” da 40Watt, in grado di riprodurre i suoni più profondi. La linea elegante e semplice facilita la scelta della collocazione, considerando peraltro, che il sistema non richiede particolari o complesse procedure di configurazione.

Il sistema è in grado di supportare i formati Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II; anche in cuffia, mediante l’apposita uscita per cuffie, equipaggiata della tecnologia Dolby Headphone. Tra gli altri ingressi sono da segnalare: due digitali ottici, uno coassiale e due analogici.

Richiedendolo, è possibile dotare DHT-FS3 di ingresso Dock Control, per il collegamento diretto con basi ASD per iPod, gestibile con il medesimo telecomando che controlla l’intero impianto.