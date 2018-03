Ilmiolibro.it per autopubblicare il tuo manoscritto (prima parte)

Giorgio Rini,

Per i giovani artisti e in particolare per i nuovi scrittori spesso è difficile farsi conoscere al grande pubblico, ma anche arrivare a proporre a una casa editrice il proprio manoscritto per la pubblicazione, sia per la complessità del riuscire a entrare nel circuito letterario, sia per gli elevati costi che sono richiesti dalla stampa del proprio romanzo.

Da un po’ di tempo il Web viene in aiuto a quanti intendono pubblicare facilmente e a poche spese il loro romanzo, racconto, saggio, raccolta di poesie. È nato infatti ilmiolibro, sito del Gruppo L’Espresso, che permette direttamente all’autore di produrre il proprio libro, senza dover affrontare i consueti passaggi editoriali.

Il portale segue l’idea della rete all’avanguardia dove gli utenti diventano i protagonisti nella realizzazione di prodotti e risorse. Per pubblicare il nostro libro basta iscriverci al sito, scegliere il formato, il tipo di rilegatura, la copertina che più ci piace, poi possiamo caricare il file con il nostro manoscritto e richiederne così la stampa.

I costi sono veramente bassi, per esempio se vogliamo una stampa in bianco e nero di un libro di 100 pagine con la copertina morbida, dovremo pagare circa 6 euro più altri 6 per le spese di spedizione. È possibile scegliere tra 3 diversi tipi di formati: quello “tascabile”, il “romanzo” e quello A4; inoltre si può optare per la copertina rigida in cartone, rigida con sovraccoperta o morbida.

Nella seconda parte dell’articolo fornirò altri dettagli sulle tante possibilità che il sito ci consente per la pubblicazione del nostro libro e sulle altre novità che esso presenta nel suo configurarsi come una formidabile applicazione web 2.0.