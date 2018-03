Il “geotagging” sul prossimo iPhone?

Giorgio Pozzi,

Secondo un’indiscrezione apparsa su AppleInsider prossimamente iPhone potrebbe supportare il geotagging per rilevare la posizione geografica del telefono o per associare la posizione delle foto al luogo nel quale sono state scattate.

In realtà di questa possibilità già tempo fa se ne era parlato, e il nostro Luca l’aveva ottimamente riportata.

Tornando all’indiscrezione di questi giorni, questa funzione, che prevede lo scambio di dati per calcolare la posizione, è facoltativa ed è possibile scegliere se utilizzarla o meno di volta in volta, o una volta per tutte nelle impostazioni.

Non è chiaro se la nuova funzione verrà resa disponibile con il Firmware 2.0 o in seguito e se sarà disponibile solo sui nuovi iPhone o anche sui modelli attuali, ma le indiscrezioni emerse dalla beta 5A292g del nuovo firmware fanno ben sperare.