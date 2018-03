MacPinball 4, widget flipper

Luca Infante,

Alcuni giochi non tramontano mai e il flipper è uno di questi. I giochi classici rimangono tali per la loro immediatezza. Si rinnova nelle grafiche, sonoro e piccole opzioni ma lo schema di gioco rimane sempre uguale.

Il flipper è semplice ma di sicura attrazione per giocatori di tutte le età; sia per coloro che hanno giocato al flipper “in carne e ossa”, sia per i giocatori digitali. Per Mac esiste uno shareware (disponibile anche come widget) denominato MacPinball 4 del costo di circa 20 Dollari.

Il gioco si compone di 5 scenari 3D con innumerevoli ostacoli e percorsi. La grafica, personalmente mi sembra buona ma non eccelsa. Tra le opzioni disponibili c’è la sfida a 2 e la classifica online per i migliori punteggi. Infine è disponibile una versione ridotta sia desktop che widget (per divertirsi sulla dashboard).