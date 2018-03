Philips 198 e 199, cellulari essenziali ed economici

Andrea Proietti,

Philips presenta due nuovi cellulari essenziali ed economici, il 198 e il 199: identici nelle specifiche, il secondo dei due possiede in aggiunta una radio FM.

Le caratteristiche non sono ovviamente sorprendenti, ma entrambi i modelli potrebbero essere utili per chi ha poche pretese o per chi necessità di un secondo cellulare:

Connettività GPRS;

Display CSTN da 1,4″;

Risoluzione di 128 x 128 pixel a 65000 colori;

Suonerie MP3.

Si concludono così i punti salienti dei due dispositivi, che includono tuttavia anche diversi giochi. Semplici ed essenziali nel design, hanno come punto di forza però le dimensioni ridotte: 9,5 x 42 x 13,5 millimetri per soli 65 grammi di peso.

La batteria è da 800 mAh, e secondo la casa permette 5 ore di autonomia in conversazione e 500 ore in standby.

I prezzi di entrambi i modelli sono ovviamente abbordabili, e partono da 40? circa per il 198 e 45? circa per il 199.