Ilaria Aurino,

In una società che sta vivendo un momento di cambiamento si avverte la necessità di nuovi approcci al marketing. In questo scenario ci viene in aiuto uno dei maggiori esperti nello studio del consumatore e della comunicazione di impresa Giampaolo Fabris.

Nel suo nuovo lavoro “Societing. Il marketing della società postmoderna” illustra dieci frontiere che l’impresa dovrà considerare non più con l’ottica del marketing ma del societing: