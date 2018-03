Sfida ASUS vs MSI per le GeForce 9600GT

Sacha Ferrarelli,

Da sempre il Computex è un’occasione per i produttori di schede video, per mostrare i modelli più stravaganti e le soluzioni più innovative. L’edizione 2008 non sarà da meno e vedrà darsi battaglia nella fascia media, specialmente per quanto riguarda le GeForce 9600GT.

La vera novità, sarà la MSI EN9600 GT Diamond, che integrerà una funzione “arcaicamente innovativa”, passatemi il termine. Disporrà infatti di un tasto Turbo proprio come quello che un tempo era presente sui PC 286, 386 e 486.

Il pulsante sarà posizionato vicino alle porte per i monitor e una volta premuto, incrementerà la frequenza di core e memoria, applicando anche un leggero overvolt. Non si sa ancora nulla riguardo all’entità dell’overclock, sappiamo però che allo stato attuale non è ancora compatibile con la tecnologia SLI ma che MSI sta lavorando per risolvere l’inconveniente.

Le altre caratteristiche dell’MSI EN9600 GT Diamond parlano di un sistema di raffreddamento custom, ben 2GB di memoria e 4 uscite video, una HDMI, due DVI e una Display port, oltre all’uscita audio ottica digitale.

Altro progetto insolito, quello di Asus. La EN9600GT Matrix utilizza un sistema di raffreddamento attivo/passivo. In idle la ventola smetterà di funzionare azzerando il rumore e riprenderà a girare unicamente in condizioni di carico. Anche questa scheda sarà provvista di connettore HDMI e uscita audio ottica digitale.