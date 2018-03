Sito vodafone e ifon operativi

Luca Infante,

Vodafone ha recentemente aperto la pagina ufficiale riguardate l’iPhone.

Attualmente, in questa pagina, vi sono solo alcune informazioni generali ma vi è il rimando ai punti vendita e all’email. Nei punti vendita è possibile prenotare i terminali sbloccati mentre via email si possono richiedere informazioni.

Si possono richiedere informazioni sia per la ricaricabile che l’abbonamento, ma anche per i possessori di Partita Iva. Quest’ultimo parametro sottolinea la possibile creazione di più piani tariffari. Da piani consumer a business. Ad oggi si può fare richiesta ma nessuno ha ricevuto ancora informazioni in merito.

Nel contempo è emersa una situazione “simpatica” sui domini registrati da Vodafone. Oltre all’ovvio iphone.vodafone.it la compagnia inglese ha creato anche ifon.vodafone.it, iphon.vodafone.it e ifone.vodafone.it.