RR227, un grattacielo parlante

Matteo Borz,

Non supera di certo i 100 metri d’altezza, come un grattacielo nel cuore di Manhattan, ma il nuovo RR227 di Brionvega sa parlare e non solo.

Le linee verticali della sua forma a parallelepipedo (disegnate da Zanuso e Sapper) sono particolari e permettono di capovolgere la radio a seconda dei nostri desideri.

Il modello “Radio Grattacielo RR227“, definito così dalla stessa casa, è una radio che è stata famosa nel passato e che ritorna, rinfrescata, sulle scene.

Questo modello è costituito da una radio AM/FM con una piccola ma discreta cassa acustica integrata. L’antenna telescopica garantisce un’ottima ricezione del segnale.

La tecnologia ha portato ad un adeguamento con una porta USB, un lettore SD card e una presa per collegare un lettore MP3.

Per quanto riguarda la disponibilità, la RR227 dovrebbe essere sul mercato entro un mese ad un prezzo attorno ai 200 euro.

Questa bellissima radio mantiene le linee del passato, che ora come non mai si presentano odierne e funzionali.