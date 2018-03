Anche il sito TIM per iPhone è pronto

Luca Infante,

Poco fa TIM ha ufficialmente attivato il sito sull’iPhone. Almeno a livello d’interfaccia si presenta più gradevole rispetto a quello di Vodafone.

Ma la differenza si ferma lì. Il prezzo presso TIM dell’iPhone sbloccato è identico a quello Vodafone inoltre per ora non è noto nessun dettaglio su tariffe e abbonamenti (se non per un’immagine presente sul server ma mai pubblicata).

TIM, come Vodafone, invita ad andare nei punti vendita autorizzati oppure ad iscriversi ad un’apposita mailing list. L’iscrizione è possibile sia per clienti consumer che business ma ad ora si riceve solo una conferma di avvenuta iscrizione. La speranza comune è di ricevere dettagli entro fine mese.

Come alcuni di voi hanno scritto c’è la paura che Vodafone e TIM creino un cartello per tenere alti i prezzi. Se per l’iPhone sbloccato, forse non è possibile una grande differenza, per le tariffe è possibile. Ma cosa accadrà? E perché non battere “l’avversario” anche sul prezzo sbloccato magari con apposite offerte associate?

Solo il tempo potrà fornire risposte alle nostre paure. Per ora c’è solo la speranza che la flat dati sia una flat dati.