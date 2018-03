Web TV per la Regione Lazio

Partecipare è un buon consiglio: questo lo slogan del nuovo portale del Consiglio regionale del Lazio, presentato nei giorni scorsi nella Sala Mechelli nella sede della Regione alla Pisana.

All’interno del nuovo portale anche una Web TV con la diretta video dei lavori del consiglio, un TG settimanale, news e speciali dedicati alle attività consiliari e la diretta video dei lavori d’Aula. I video sono anche disponibili per il download in alta risoluzione.

Guido Milana presidente del consiglio regionale del Lazio ha affermato che:

Queste le parole d’ordine del nuovo sito del Consiglio della regionale Lazio:

Informazione imparziale e tempestiva, accesso diretto alle banche dati di documentazione, centralità dei lavori delle commissioni, multicanalità e trasparenza sono i punti fondamentali del nuovo servizio per i cittadini del Lazio. Non solo un sito, ma un sistema integrato di informazione e comunicazione che sfrutta le potenzialità di Internet, radio, TV e televideo per mettere in condizione i cittadini di partecipare a tutte le fasi della vita dell’assemblea legislativa.