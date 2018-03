Personalizzare il terminale di Mac OS X

Luca Infante,

Mac OS X ha un “cuore” Unix, come molti di voi sapranno, e per usarlo la porta d’accesso è il Terminale. Quest’ultimo è uno strumento potente e versatile, con un’adeguata conoscenza si può gestire facilmente il Mac anche se, allo stesso modo, si possono anche fare danni.

Su Linux c’è la possibilità di personalizzare la propria shell (terminale); non si tratta solo di una personalizzazione estetica, ma di un cambio di stile che può risultare utile. Se alcune parti del testo vengono colorate potrete riconoscere meglio alcuni comandi o terminologie. Questa funzione è usata in quasi tutti gli editor che permettono di lavorare con i linguaggi di programmazione o di scripting.

Su Italia Mac è stato pubblicato un utile tutorial che vi permette di personalizzare il vostro terminale sia per la questione dei colori sia per la comparsa del percorso sulla barra del titolo (in sostituzione del titolo ufficiale).

Se siete interessati è disponibile un dettagliato tutorial che vi spiega passo passo come eseguire la procedura.