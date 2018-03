PEAK microSDHC Serie Class 6: velocità e capacità si stringono la mano

PEAK microSDHC Serie Class 6 è la nuova scheda di memoria presentata da PEAKHARDWARE International e caratterizzata da un’elevata capacità e da una velocità di lettura/scrittura considerevole.

Infatti, sebbene esista anche un modello da 4GB, è possibile anche dotarsi del modello da 8GB. Inoltre l’appartenenza alla Classe 6 (come indica la dicitura del prodotto stesso) specifica le alte velocità operative.

Albert Tung, direttore di produzione PEAK, ha affermato:

La tendenza per le Memorie Flash è la grande memoria e l’alta velocità. Lo standard SDHC è diventato in modo definitivo il principale per quanto riguarda la memorizzazione su dispositivi portatili. La nuova scheda microSDHC PEAK da 8 GB ha la maggior quantità di memoria e la più alta velocità sul mercato.