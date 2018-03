Asus presenta le prime schede video ATI Radeon HD 4850 e HD 4870

Luca Colantuoni,

Prima ancora della presentazione ufficiale delle nuove GPU della serie Radeon HD 4800, Asus ha annunciato la disponibilità di quattro modelli di schede video basati sull’architettura ATI RV770.

Le versioni si differenziano, oltre che per la GPU integrata, anche per la dotazione di memoria e per il software in bundle.

Le due schede indicate con i nomi EAH4850/HTDI/1G e EAH4850/HTDI/512M adottano la stessa GPU ATI Radeon HD 4850, con la prima equipaggiata con 1 GB di memoria GDDR3, invece dei 512 MB presenti sulla seconda, che segue la reference board di ATI. Invece, le schede indicate con i nomi EAH4870/G/HTDI/512M e EAH4870/HTDI/512M, adottano la stessa GPU ATI Radeon HD 4870 e 512 MB di memoria GDDR5, ma nella confezione della prima è presente il gioco Alone In The Dark.

Per tutti i modelli è stato utilizzato il sistema di raffreddamento proprietario Glaciator Fansink che permette di ridurre la temperatura della GPU di 7°C rispetto al sistema installato sulla reference board, grazie al dissipatore lamellare in alluminio e alla ventola da 80 mm.

Illustriamo brevemente le caratteristiche architetturali della GPU RV770. Realizzata con processo produttivo a 55 nanometri, ha 956 milioni di transistor per una dimensione di circa 260 mmq, integra 800 stream processor, 40 texture unit e 16 ROPs. Tutte le schede hanno un bus di memoria a 256 bit, mentre le frequenza di clock del core e della memoria sono, rispettivamente, di 625/1986 MHz per le due 4850 e di 750/3600 MHz per le due 4870.

Garantito, ovviamente, il supporto per la tecnologia CrossFireX e per le librerie DirectX 10.1, oltre alla capacità di accelerare in hardware la codifica e decodifica di flussi video HD e SD, grazie alla presenza della seconda evoluzione dell’Universal Video Decoder (UVD2). Questo aggiornamento consente alle schede video Radeon HD 4800 di processare due video MPEG2, VC-1 o H.264 contemporaneamente, inviando l’output a un singolo display con funzionalità di tipo picture in picture.

I primi test approfonditi confermano l’ottimo rapporto prezzo/prestazioni delle nuove soluzioni video ATI, con la Radeon HD 4850 che in alcuni casi risulta superiore alla più costosa nVidia GeForce GTX 260.

Le specifiche complete delle quattro schede Asus sono disponibili sul sito del produttore. Infine i prezzi medi: 160 ? per le Radeon HD 4850 e 270 ? per le Radeon HD 4870.