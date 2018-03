Proteggi il tuo sistema wireless VoIP

Stefano Gobbi,

Molte imprese stanno scoprendo i vantaggi in termini di costi e produttività che il wireless VoIP fornisce. Di conseguenza, un numero crescente di imprese sta installando hotspot wireless all’interno di edifici per uffici, magazzini e varie altre strutture, consentendo a dipendenti dotati di telefoni IP wireless e altri dispositivi compatibili di parlare tra gli stessi dipendenti e tra fornitori, senza basarsi sui normali modelli di telefonia.

La tecnologia wireless VoIP non è però senza rischi. I pacchetti vocali non protetti possono essere intercettati e le reti WiFi forniscono un punto di ingresso per hacker e altri utenti non autorizzati. La responsabilità della sicurezza del wireless VoIP è sempre nelle mani dell’operatore di rete, in quanto i dispositivi mobile degli utenti non hanno alcun controllo sul loro segnale.

Mantenere il controllo sui sistemi wireless VoIP è un lavoro impegnativo. Ma un’attenta pianificazione e analisi aiuterà a garantire il traffico VoIP della vostra azienda costante e sicuro. Qui sono cinque modi per realizzare questo obiettivo: