Dada sale al 70% di Blogo

Enrico Casolari,

Il gruppo Dada ha acquisito per 1,6 milioni di euro una quota pari al 40% del di E-Box, società titolare del network di blog Blogo, portando così la propria partecipazione al 70%.

Lo si legge in una nota diffusa dalla società che spiega che Dada, con questa operazione, ha acquisito il controllo della società in via anticipata rispetto alla scadenza a Marzo 2009.

L’acquisizione verrà finanziata da Dada con fondi propri a fronte di un corrispettivo di 1,6 milioni di euro che sarà distribuito ai quattro soci di maggioranza di Blogo in due tranches: la prima distribuita al momento del closing e la seconda entro la chiusura dell’esercizio 2008.

Con l’acquisto di tale quota vengono riconosciuti reciproci diritti put/call sulle proprie partecipazioni.

I soci fondatori di Blogo hanno anche convenuto di investire parte del corrispettivo, per un totale di 516 mila euro, nell’acquisto di azioni di Dada.