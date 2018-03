Tutti in spiaggia con il Wi-Fi a Cosenza

Filippo Vendrame,

Tempo di mare e di vacanze e il nostro fido portatile con noi anche in spiaggia, meglio se un Umpc come l’EEE PC della Asus che va tanto di moda. O in alternativa il nuovo iPhone 3G. Un po’ di musica, email, un po’ di navigazione per tenersi aggiornati, chat con gli amici ancora al lavoro…

Per fare tutto questo però è necessario dotarsi di una connessione mobile a Internet. per esempio su rete mobile Umts/Hsdpa, ma la copertura non è certamente perfetta e i costi talune volte non sono proprio bassi.

Se siamo nelle vicinanze di Paola in Calabria a permetterci di navigare ad alta velocità in tutta tranquillità distesi sotto all’ombrellone ci pensa il progetto “Urban WiFi” della provincia di Cosenza, che ha realizzato in collaborazione con la società “Wireless Gate” la copertura totale in modalità WiFi di quella fascia costiera.

Spiaggia, litorale, lungomare, strutture limitrofe… Insomma un’intera costa tutta coperta da broadband Wireless, in una zona dove la banda larga è attualmente una chimera. Le infrastrutture sono state realizzate e il servizio è pronto a prendere il via dopo una lunga fase di test.

Si tratta probabilmente dell’infrastruttura WiFi più copiosa mai realizzata in Italia e sarà liberamente accessibile sino a 200m dalla costa. Quindi oltre ai turisti e ai locali, anche le imbarcazioni in procinto di attraccare potranno sfruttare la connettività wireless.