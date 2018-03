Ulteriori localizzazioni per il filmato introduttivo dell’iPhone

Luca Infante,

Apple, in passato, raramente ha localizzato alcuni filmati introduttivi dei suoi prodotti; per l’iPhone 3G, invece, sembra che la storia sia diversa. La casa di Cupertino infatti si stia impegnando, in prima persona, alla localizzazione di questi movie.

Il filmato introduttivo è un video in cui vengono illustrate le caratteristiche principali del dispositivo.

Negli ultimi giorni, dopo l’ovvio video in inglese, sono apparsi i video in giapponese, francese e spagnolo. Arriverà anche quello in italiano? Possibile. Nei prossimi giorni lo sapremo, manca la localizzazioni in tedesco, italiano e altre lingue.

Il marketing di Apple vuole riuscire a “catalizzare” il maggior numero di pubblico possibile per l’iPhone e anche queste azioni possono essere determinanti. Si tratta di un cambio di strategia per tutti i prodotti o solo per l’iPhone?