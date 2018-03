L’antitrust apre un fascicolo sulle tariffe per iPhone di TIM e Vodafone

Giorgio Pozzi,

Le tariffe proposte da TIM e Vodafone non piacciono ai consumatori.

Le tariffe dei due operatori sono molto simili tra loro nella forma e nei prezzi, quest’ultimi molto diversi da quelli proposti in altri paesi.

Nei giorni scorsi era nata e cresciuta la protesta tra i clienti dei due operatori ed era nata una petizione chiamata iPhoneaffossato.com che ha rapidamente fatto il giro della rete e raccolto oltre seimila firme.

Il polverone sollevato dai consumatori deve aver raggiunto le associazioni dei consumatori che hanno quindi fatto un esposto all’Antitrust che ha deciso di aprire un fascicolo contro gli operatori che commercializzano iPhone 3G in Italia.

Ora l’Autority è in fase conoscitiva e sta raccogliendo tutte le informazioni al riguardo quindi non è ancora partita alcuna istruttoria formale, vedremo come evolverà la situazione nei prossimi giorni.