Come bloccare i cookie in Vista

Valentina Franzoni,

I cookie sono quei file che alcuni siti lasciano sul nostro hard-disk. Vengono trasmessi nell’intestazione HTTP e vengono immagazzinati nel computer anche sotto forma di file di testo di piccole dimensioni (da questo il nome, che significa letteralmente “biscottini”).

Le informazioni contenute nei cookie sono spesso codificate e quindi non sempre comprensibili: solitamente si tratta di informazioni lecite (controllo, abilitazioni e così via), ma non sempre (spyware, pubblicità indesiderata e così via).

Windows, tramite le “Opzioni Internet” del Pannello di Controllo, permette a Internet Explorer 7 di bloccare parzialmente o del tutto i cookie, naturalmente con i corretti settaggi.

Nelle ultime release, Internet Explorer permette un buon controllo sui cookie, per esempio di accettarli o rifiutarli da siti specifici e le impostazioni risultano estremamente semplici e intuitive anche per l’utente meno smaliziato.

Il funzionamento dei cookie è semplice da capire: un sito Web non ha molte possibilità di mantenere dei dati memorizzati, per cui per alcune informazioni, come il login automatico al sito, il controllo del carrello della spesa nei siti di e-commerce o la personalizzazione di pagine, lascia queste tracce sul computer dell’utente e le richiede ai successivi collegamenti.

Capiremo facilmente, dunque, che sono molti i casi in cui l’uso dei cookie è indispensabile per facilitare o addirittura permettere la navigazione, per cui mantenere sempre il blocco totale, che alcuni di noi preferiscono per motivi di sicurezza, non è fattibile.

Dalle Opzioni Internet possiamo però comodamente modificare il livello di protezione, portandoci sulla scheda “Privacy” e agendo con un rapido trascinamento della barra a scorrimento.

Modificando così, a nostro piacere, il livello per bloccare ii cookie, potremo di volta in volta mantenere uno stato di sicurezza adeguato alle esigenze del momento.

Per abilitare o bloccare i cookie di siti particolari, possiamo accedere alla finestra di impostazione cliccando sul pulsante “Siti”, che sarà disabilitato solo nel caso in cui abbiamo impostato di accettare indiscriminatamente tutti i cookie.

Una volta entrati nella piccola finestra, possiamo digitare semplicemente l’indirizzo del sito e scegliere il pulsante “Blocca” oppure “Consenti”. Vedremo il sito comparire nella lista sottostante, dal quale lo possiamo rimuovere in qualsiasi momento, selezionandolo e cliccando su “Rimuovi”, oppure svuotando del tutto la lista con “Rimuovi tutti” (ma attenzione a non farlo con troppa leggerezza). Alla fine confermiamo chiudendo la finestra con il pulsante “Ok”.

Dalla finestra “Privacy” delle Opzioni Internet è anche possibile importare delle impostazioni precedentemente salvate, premendo il pulsante “Importa” e poi selezionando il file dalla finestra di esplorazione che si aprirà.

Con il pulsante “Predefinite” possiamo azzerare le nostre impostazioni, tornando qualora lo volessimo alle impostazioni “di fabbrica” di Internet Explorer.