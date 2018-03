Tre nuovi spot per iPhone 3G da Apple

Gianluca Bragagnolo,

Disponibili sul sito Apple, i nuovi spot per l’iPhone 3G intitolati rispettivamente Everyone, Unslow e Work Friendly.

Niente di particolarmente diverso da quanto già visto: una mano, un iPhone 3G su sfondo bianco e una voce fuori campo che spiega le caratteristiche del dispositivo. Alla fine, il logo dell’operatore, che nei filmati in questioni è ovviamente At&T.

Una curiosità; la canzone di sottofondo è “You, Me and the Bourgeoisie”, de The Submarines.