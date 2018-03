iPhone 3G da 16GB a 300?, ma è solo una truffa

Francesco Caccavella,

L’annuncio è apparso su eBay, ieri, e in 30 minuti i 50 pezzi messi a disposizione erano già finiti. L’oggetto del desiderio era l’iPhone 3G da 16GB, al modico prezzo di 300?; niente male considerando che l’equivalente in un qualsiasi negozio TIM o Vodafone costa 569?.

In redazione ovviamente non ci siamo fatti sfuggire l’occasione e ne abbiamo ordinato uno. La risposta all’ordine è arrivata in serata:

Gent.mo

Speriamo non abbia pagato l’oggetto, perché è stata una truffa fatta da un cretino entrando nel mio account. Nel caso avesse già pagato sarà contattato e si provvederà alla restituzione.

Nulla da fare quindi, si tratta solo di annunci farlocchi; o il titolare ha ricevuto qualche telefonata?