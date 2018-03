Tre.Dati.Plus, 1Gb al giorno per navigare su internet in mobilità

Filippo Vendrame,

1Gb al giorno di traffico dati, sono pochi o tanti? Dipende dagli usi che se ne fanno. Certo se si utilizzano sistemi P2P 24 ore su 24, sarebbero necessari 10 Gb al giorno, però per chi si muove per lavoro e ha bisogno di un collegamento Internet o per chi non dispone di un’ADSL classica, 1Gb al giorno può rappresentare un eccellente compromesso.

Già perché se non si fa un largo uso del download, con 1gb si potrebbe fare di tutto. Ecco che Tre Italia offre un abbonamento dati così composto: 1Gb al giorno di traffico dati sotto copertura Tre (Umts/Hsdpa), chiavetta Modem USB per 33? al mese.

Offerta interessante, in caso di traffico eccedente verrà applicata la tariffa di 0,2? a Mb. Per ovviare alle lamentele passate di utenti che hanno sforato e non se ne erano accorti, Tre invierà un sms di avviso che informerà dell’avvicinarsi del limite di soglia massimo.

Grazie alla chiavetta modem USB, ci si potrà connettere ovunque, dal PC desktop al notebook.

Va sottolineato che la flat vale solo sotto rete Tre, in caso di accesso in roaming nazionale ad esempio con Tim, si pagherà la classica e costosa tariffa di traffico dati in roaming. Quindi prestate molta attenzione.